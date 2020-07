Sports… Sports… Sports…

Nouveau CD de la FBBRIM : Reconnu officiellement par le MID

Conscients de la nécessité de respecter la réglementation nationale et internationale en vigueur, les nouveaux dirigeants de la Fédération Mauritanienne de Basketball avaient entamé, au lendemain de l’Assemblée générale élective du 1er Février 2020, les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance officielle, par l’État mauritanien, le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) et la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), du nouveau Comité Directeur (CD), élu à l’unanimité et composé de quatorze personnes, toutes membres de la famille Basketball.

Suite aux correspondances adressées aux intéressés dès le 7 Février par la Fédération, cette dernière recevait le 21 du même mois, les chaleureuses félicitations du président du CNOSM et de celui de la FIBA, avant que le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports (MEJS) ne reçoive le 4 Mars en audience à son bureau, les membres du nouveau CD. Et voici que le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) vient de signer, par arrêté n°097 du 16 Juillet 2020, le récépissé en assurant la reconnaissance officielle par l’État mauritanien.

Dédiant le premier axe de son Plan stratégique de développement à la mise en place d’une administration moderne et performante pour gérer le basketball national, la FBBRIM est un des rares organismes civils à respecter les dispositions des articles 3, 12,14 et 15 de la loi n°64.098 du 9 Juin 1964 relative aux associations, stipulant que les modifications apportées aux statuts et autres changements intervenus dans l’administration de la structure doivent faire l’objet, dans un délai de trois mois, d’une déclaration auprès du ministre de l’Intérieur. Celui-ci délivre alors un récépissé constatant la nouvelle situation. Publié au Journal officiel par les soins de l’association, la FBBRIM en l’occurrence, ledit acte permet à cette dernière de jouir de la capacité juridique.

Enfin, notons qu’en vue d’améliorer la gouvernance du basketball national, suivant l’axe stratégique n°1 de son plan de développement , la Fédération a revisité en 2017 ses statuts, disponibles en arabe et en Français, puis acquis en propriété privée, deux ans plus tard, un nouveau siège moderne, bien équipé, organisant des formations en administration du sport dédiées aux dirigeants sportifs et une mise à jour des dossiers administratifs des clubs-membres.

El Hacen El Id offre un précieux succès au CD Lugo

Vendredi, El Hacen El Id a offert un précieux succès (2-1) au CD Lugo contre Tenerife, dans le cadre de la 41èmeet avant-dernière journée de Segunda Divisiòn. L’international mauritanien a inscrit le but victorieux à la 95èmeminute. En treize matchs disputés depuis la phase retour du championnat, El Hacen a inscrit cinq buts sous le maillot de Lugo.

