La coordination des enseignants chargés de cours : Lettre ouverte au président de la République

Salutations, respect et considération

Monsieur le Président

C'est avec un grand plaisir que nous vous adressons cette lettre pour vous faire part de la situation des enseignants chargés de cours à l'enseignement secondaire qui sont un groupe d'instituteurs ayant des diplômes universitaires et supérieurs qui ont servi plusieurs années dans l'enseignement fondamental avant d'être sélectionnés et mutés à l'enseignement secondaire où ils ont été chargés d'enseigner une ou plusieurs disciplines selon leur formation universitaire. Ces acteurs de l'éducation ont fait preuve de compétences certifiées par les inspecteurs dans les établissements secondaires durant plusieurs années sans aucune motivation financière ni considération professionnelle dans un secteur si important où le manque de personnel enseignant est considérable. Acquérant ainsi plusieurs années d'expériences en plus de celles durant l'enseignement fondamental.

Monsieur le Président,

Ayant la plus grande considération dans vos promesses électorales et ayant confiance en votre intégrité dans la résolution des injustices, nous ; la coordination des enseignants chargés de cours, vous prions d'intervenir rapidement afin de régler notre demande d'intégration directe dans l'enseignement secondaire. Cette situation d'injustice dont sont victimes des fonctionnaires qui ont investi une grande partie de leur jeunesse dans un secteur qui ne cesse de les ignorer malgré leurs niveaux d'études et la distinction académique dont ils font preuve dans leurs expériences professionnelles.

Dans l'attente d'une suite favorable veuillez agréer, Monsieur l'expression, de nos salutations respectueuses