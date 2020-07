Réforme de la retraite : Projet devant l'assemblée

Le projet de loi passé jeudi passé en Conseil des ministres et devant changer certaines dispositions relatives aux modalités de mise à la retraite a été transféré au parlement vendredi pour être discuté par les députés le lundi 20 juillet 2020. Les autorités mauritaniennes ont décidé d'uniformiser l'âge du départ de tous les fonctionnaires à 63 ans. Selon les justifications du gouvernement, ces nouveaux changements sont motivés par une volonté de maintenir encore pour quelques années certaines compétences de tous les secteurs et permettre aux jeunes générations de la fonction publique de profiter de l'expérience de quelques milliers d'agents et de cadres qui étaient sur le point d'aller à la retraite. Le gouvernement a rassuré les candidats au travail que l'augmentation de l'âge de la retraite n'impactera pas sur sa politique de recrutement.