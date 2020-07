Ghazouani plaide pour l’annulation de la dette africaine

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a plaidé en faveur de l’effacement de la dette africaine, jeudi 16 juillet au cours d’un panel de haut niveau visant à appuyer la mise en place d’un nouveau partenariat entre l’Afrique et l’Europe, auquel participaient plusieurs chefs d’états, anciens dirigeants et de hautes personnalités issues des 2 continents.

Dans son intervention, le chef de l’Etat mauritanien a mis en évidence « la singularité du G5 Sahel en raison de l’ampleur des défis auxquels il est confronté, aggravés par la pandémie du

coronavirus (COVID-19).

Les pays membres de cette organisation ont décidé de relever collectivement et solidairement les défis du terrorisme, du narcotrafic et du développement et donner aux populations du sahel les bases d’une vie digne, en luttant contre la migration clandestine pour arrêter le drame des jeunes à la fleur de l’âge, qui se noient au fond des mers ».

Le G5 Sahel, rappelle-t-on, est composé du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.