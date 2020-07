Vers la modification de l'âge de la retraite

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93.009 du 18 janvier 93, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de

l’Etat, au cours de sa réunion hebdomadaire du jeudi.

Ce projet de loi « vise à abroger et remplacer l’article 72, alinéa 2 et l’article 120 de la loi 93.009 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, relatif à l’âge et

aux conditions de départ à la retraite. Ainsi, il propose de supprimer la limite de service et de porter la limite d’âge à 63 ans.

Il importe de noter que ces mesures seront accompagnées par la mise en

place d’un système d’encadrement de jeunes, déjà en service, pour préparer la relève, et que l’Etat veillera au maintien de la politique de recrutement et à son renforcement ».