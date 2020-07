Saisie de 1,4 million de dollars à bord d'un bateau de pêche

Des sources citées par Al Akhbar.info ont rapporté que les gardes-côtes ont saisi ce jeudi un montant de 1,4 million de dollars à bord d'un bateau qui était sur le point de lever l'ancre . Selon les sources, le bateau partait à l'étranger pour des réparations d'usage ( carénage). Les gardes-côtes auraient fait la descente sur le bateau après avoir reçu des informations sur cette importante fuite de devises. Selon le site, le montant a été saisi, le capitaine du bateau arrêté et une enquête a été ouverte pour connaître les dessous de cette affaire. Le bateau mis en cause est turc et s'appelle Mamoury Ismaël dépendant de la société Alpha Service appartenant à un homme d'affaires ghanéen.