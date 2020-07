Sports… Sports… Sports…

CNOSM : approbation de mesures fortes

Le plan stratégique du CNOSM 2020-2024, élaboré lors des journées de concertation de Décembre 2019 a été approuvé le mercredi 8 Juillet 2020 par le comité directeur, lors d’une réunion tenue sous la houlette d’Abderrahmane Ethmane. Occasion mise à profit par le président du CNOSM pour vanter « cette base fiable pour le sport ». Et de ventiler « l’expression des besoins » : cinquante-deux activités listées, avec des objectifs précis. Quant au budget prévisionnel global, il est chiffré à 75 millions MRU.

Une batterie de mesures ont été prises durant le comité directeur initialement prévu en Mars dernier et reporté en raison du Covid-19. L’Assemblée générale ordinaire du CNOSM a été fixée au 12 Septembre 2020. Abderrahmane Ethmane a annoncé la signature d’une convention avec l’Office du Complexe Olympique pour la location de bureaux appelés à servir de siège à une dizaine de fédérations. Le CNOSM offrira les équipements nécessaires à ces associations pour leur permettre de mieux se structurer et rompre avec la tradition des « fédérations-cartables ». Et organisera, au titre du renforcement des capacités, des cours au profit des dirigeants sportifs. On note également que le comité le CNOSM s’est doté d’un manuel de procédures d’achats pour optimiser ses ressources et acquérir plus de transparence.

Ouvrant les travaux, le président du CNOSM avait demandé à l’assistance de formuler des prières pour le repos de l’âme du docteur Mohamed Mahmoud ould Mah, son ancien président. Au cours de ce conclave empreint d’échanges fructueux, les participants ont approuvé, après lecture des PV N°21 et 22, le rapport d’activités 2019, le compte-rendu de la situation financière et l’organigramme du CNOSM. On a également pris connaissance et discuté des rapports concernant les journées olympiques organisées à Akjoujt en Novembre 2019 et d’une mission du CNOSM en Tunisie.

Sur un autre plan, le président Abderrahmane Ethmane a évoqué la prochaine mise en place, grâce au concours et à l’accompagnement de l’Agence Mondiale Antidopage, d’une Agence Nationale Antidopage ainsi que d’une Académie olympique et d’un musée. Sans oublier les recrutements d’un directeur technique et d’un directeur exécutif. Le CNOSM a également décidé de mettre sur pied des mesures d’accompagnement aux athlètes professionnels en vue de leur reconversion optimale, une fois leur carrière sportive achevée.

Clôturant la séance, Abderrahmane Ethmane a enfin incité les membres du comité directeur et le monde sportif à redoubler d’efforts pour relever les défis de l’heure, en dépit des incidences de la pandémie Covid-19.

La FIFA déboute Yali Dellahi, en appel

La Chambre de résolution des Litiges a rejeté en appel la demande de Yali Mohamed Dellahi contre son club pour des salaires impayés, suite à son licenciement sans lui octroyer ses légitimes droits. Pourtant la FIFA avait ordonné au Nasr Al Hussein Dey (Ligue 1 algérienne), en première instance (27 Avril 2020), de payer à Yali, dans les 45 jours suivants cette mise en demeure, cent quarante millions MRO (trois cent cinquante mille euros) – soit l’équivalent de deux années de contrat – sous peine des sanctions prévues par la réglementation.

Suite à cette première sentence, le NA Hussein Dey criant à l’injustice faisait appel de la décision de la FIFA et préparait un dossier « en béton » pour réussir finalement à faire annuler celle-là, au grand dam de l’avocat tunisien du milieu défensif international mauritanien. Les dirigeants nahdistes ont pu prouver que le joueur s’était blessé avec sa sélection nationale pour une longue période et qu’il devait par conséquent être payé par la sécurité sociale des sportifs et non par le club puisque toute sélection doit assurer au préalable ses joueurs. Les responsables de la FIFA n’avaient pas pris en considération cette situation en première instance. Lorsque Yali les avait saisis, Mourad Lahlou, le président du Nasria, avait déjà réagi au sujet de cette affaire, en affirmant que « le joueur ne joue plus pour cause de blessure, ce qui n’ouvre pas droit au salaire. C’est à la CNAS de le payer ». De fait, Yali ne joua que quelques matchs depuis le début de saison et ne toucha qu’un seul mois de salaire depuis son transfert, l’été dernier, en provenance du DRB Tadjenanet. Engagé pour un salaire mensuel de 120 millions de centimes, Yali Dellahi est encore sous contrat avec le NAHD jusqu'en 2022. Pour rappel, cette affaire remonte au mois de Septembre 2019, lorsque le milieu de terrain international mauritanien se blessa. Laissé sans aide de la part des responsables du club huissendéen, le joueur peinait à se soigner, faute d’argent. Sans la moindre ressource ni assistance, Dellahi Yali s’était alors vu contraint de demander de l’aide auprès de la fédération de son pays (FFRIM). Cette dernière demandait au club Sang et Or de simplement payer le voyage du joueur qui n’en avait pas les moyens et s’engageait, de son côté, à s’en occuper, une fois celui-ci en Mauritanie. Entre-temps, Mourad Lahlou avait décidé de résilier le contrat de Yali sans préavis, en raison de « son faible niveau », selon lui. Puis ne voyant rien venir des responsables du NAHD, la Fédération mauritanienne avait mis une grosse pression sur son joueur pour porter l’affaire devant la FIFA.

Le stade de Nouadhibou fait peau neuve !

Le stade municipal de Nouadhibou va se refaire une beauté afin d’être paré à accueillir des rencontres de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U-20, que va abriter pour la toute première fois la Mauritanie en 2021. L’enceinte située au cœur de la capitale économique fait l’objet d’un vaste plan de rénovation incluant, entre autres, la pose d’une pelouse synthétique de dernière génération, l’installation de tribunes modulaires et un éclairage moderne. Sa capacité va passer de moins de 1.000 à 10.300 places.

Confiés au Génie militaire, les travaux, dont le début avait été ajourné par l’épidémie COVID-19, ont redémarré et vont bon train. La livraison du stade de Nouadhibou « new look » est prévue pour Janvier 2021. Signalons que c’est le président de la République Mohamed ould Cheikh El Ghazwani qui aurait donné instruction à l’Armée nationale pour cette construction, suite à une requête du président de la FFRIM face au retard pris dans l’édification de l’enceinte devant abriter les rencontres de la première Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans à douze nations.

« En vérité », signalait le président de la FFRIM, « j’ai quelques inquiétudes, notamment au sujet de la mise en place du Comité de pilotage de l’organisation de cette Can U-20 qui est du ressort de l’État. […] L’organisation de cette compétition n’est cependant pas difficile. Il faut trois stades pour accueillir trois poules de quatre équipes. Deux de ces stades (Cheikha Ould Boïdiya et Stade olympique) sont opérationnels. Le stade de Nouadhibou est en construction», poursuivait-il dans une interview au quotidien national.

Ould Yahya avait affiché néanmoins son optimisme : «l’État mauritanien s’est engagé en pleine conscience des conditions posées. Nous sommes sûrs qu’il mettra tout en place pour relever le défi ». Le président de la FFRIM vient ainsi d’être réconforté. Signalons enfin que la CAF avait maintenu, lors de la réunion, le 30 Juin, de son comité exécutif, l’organisation en Mauritanie l’an prochain du tournoi, en dépit de nombreux reports.