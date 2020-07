Plénière sur la Haute Cour de justice le 27 juillet

La loi organique instituant la Haute Cour de Justice (HCJ) en Mauritanie sera soumise à l’approbation des députés au cours d’une séance plénière prévue le 27 juillet prochain, à appris la PANA mardi, de sources parlementaires.

Prévue par les articles 92 et 93 de la constitution mauritanienne du 20 juillet 1991, et composée de députés, la Haute Cour de Justice (HCJ) est compétente pour juger le président de la République (en cas de haute trahison) et les membres du gouvernement (pour des infractions commises dans ou à l’occasion l’exercice de leurs fonctions).

Des travaux de la commission Intérieur, Justice et Défense, prévus jeudi et samedi dernier dans l’après-midi, avaient été renvoyés à plus tard.