FPC: Déclaration de presse

Dans la nuit du 10 au 11 Juillet, le domicile du camarade Samba Thiam, président de notre parti, les FPC, a fait l’objet d’une attaque crapuleuse. L’assaut, sans doute commandité, visait à provoquer un court-circuit dont les consèquences auraient pu être tragiques pour la vie du Président qui se trouvait dans les lieux. Cette opération criminelle vient, comme hasard, rééditer l’évènement de son arrestation, il y a un an jour pour jour, par les services répressifs du système anti-national de Mauritanie.

Ceux qui s’investissent avec acharnement à étouffer sa voix insoumise ont décidément de la suite dans les idées pour la mise en oeuvre de leur agenda de domestication des libertés et de la justice.

Mais face à eux, il y a les forces démocratiques et de progrès, toutes mobilisées et solidaires pour s’opposer à l’arbitraire et à la violence choisis par le système et ses suppôts pour contenir les divergences politiques et sociales. Les militants des FPC se félicitent de l’élan de sympathie spontané de ces forces patriotiques à l’endroit de leur président.

La charge violente du 11 juillet contre la résidence du Président Samba Thiam semble représenter la traduction dans les faits de la campagne de menaces et de diabolisation haineuse entreprise à son encontre à travers les réseaux sociaux et les officines de propagande malveillante animés par des milieux chauvins ostensiblement racistes dont la proximité clanique avec le système discriminatoire n’est un secret pour personne. Par ce geste, le bras sanguinaire des racistes, tout protégé qu’il est, prouve sa toute puissance: il est capable, par le biais de la violence criminelle, de régler leurs comptes aux voix susceptibles de gêner l’entreprise de nettoyage ethnique et d’abrutissement social. La preuve? Les services de la police, et à leur suite tout naturellement l’appareil judiciaire inféodé, face au tort subi par le citoyen Thiam, n’opposeront qu’incurie et indifférence complice.

Les FPC condamnent avec force cet acte ignoble et de terrorisme politique de ces vandales d’un genre trop particulier;

Elles apportent leur soutien militant à leur Président. Face aux épreuves, les militants des FPC sont disposés à offrir leurs corps pour assurer sa protection;

Elles mettent en garde le régime et les forces de mal tapies dans l’ombre contre les conséquences sur la paix sociale et notre unité nationale de la violence politique qu’ils suscitent et couvrent;

Elles appellent à la solidarité patriotique des forces politiques et sociales progressistes pour faire front contre le régne de l’arbitraire et de l’exclusion;

Enfin, à la suite de leur président, les militants des FPC réaffirment haut et fort qu’aucun acte d’intimidation ne les fera renoncer à leur combat de dénonciation des injustices sociales et ethniques et pour l’édification d’un Etat de droit dans notre pays.

La lutte continue!

Nouakchott le 13 juillet 2020.

Le département de la communication