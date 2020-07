Incident au domicile du Président Samba Thiam: Non à l’intimidation

La CVE/VR a découvert avec inquiétude les images choquantes de ce qui apparaît comme des actes de vandalisme perpétrés contre le domicile du Président des Forces Progressistes du Changement (FPC) M. Samba Thiam, Mais ce qui paraît encore plus inquiétant c’est l’attitude de la police à travers le traitement de la plainte introduite en refusant d’accomplir la plus élémentaire des formalités d’enquête qui consiste à faire le constat des actes incriminés.

La CVE/VR :

* Exprime sa solidarité totale et entière à l’endroit du Camarade Président Samba Thiam ;

* Rappelle à l’Etat son devoir de protection et de garantie de la quiétude de tous les Mauritaniens quelles que soient leur appartenance ou leur opinion ;

* Condamne l’attitude irresponsable de la police ;

* Exige de l’Etat que toute la lumière soit faite sur cet incident.

Il est inadmissible en effet que l’on mette en péril la vie des citoyens et, en l’occurrence, celle des leaders politiques pour leurs opinions. Les intimidations, les brimades, les arrestations ne feront que conforter la CVE/VR et tous ceux qui luttent pour l’émergence d’une Mauritanie juste et égalitaire dans la justesse de leur combat.

Nouakchott, le 11 juillet 2020

La Cellule de Communication