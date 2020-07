Urgent : " le gouvernement n'a pas reporté la loi relative à la HCJ"

Dans une conférence de presse organisée ce samedi, le président de la commission parlementaire de la justice, intérieur et défense Jiddou Nagi Menaba a déclaré que le gouvernement n'a pas arrêté la procédure de constitution de la Haute cour de justice. Selon le député, sa commission a été justement convoquée ce 11 juillet pour discuter de la possibilité ou non de continuer ses travaux pour lesquels ses membres n'ont plus assez de temps à cause d'un retard sur l'agenda des activités de la commission elle même. Selon le président de la commission, les membres ont voté unanimement le report par 25 voix sur 38 et il n'y a que quatre députés qui ont exprimé des réserves sur cette décision de renvoyer à plus tard le processus de constitution de la Haute cour de justice. Le député Ould Menaba a rappelé que les travaux de la commission qu'il préside est un travail technique dans lequel le gouvernement n'a rien à voir. Le président de la commission justice, intérieur et défense a déclaré que certains députés n'ont pas donné les vraies raisons du report de la procédure engagée depuis quelques semaines pour la constitution de la Haute cour de justice ayant pour compétence de juger le président, les ministres et les hauts responsables.