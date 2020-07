Projet de construction du Pont de Rosso: Vers l’adoption d’une convention fiscale et douanière

Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté un projet de loi autorisant la ratification de la convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont sur le fleuve Sénégal au point frontalier de Rosso (200 kilomètres au Sud de Nouakchott) à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du jeudi 09 juillet 2020.

Le nouveau texte a pour objectif « de déterminer les règles fiscales en matière d’exonération et d’admission temporaire, dont les exemptions en matière de droits et taxes d’entrée ».

En conséquence, « les entreprises installées aussi bien en Mauritanie qu’au Sénégal pourront bénéficier des avantages du régime spécial créé par la convention », selon le ministre mauritanien des finances, Mohamed Lemine ould Dehbi.