La CEP reçoit la communauté portuaire

La commission d’enquête parlementaire a reçu le mercredi 8 juillet des représentants de la communauté portuaire à savoir les sociétés de manutention, de consignation et de services annexes. La communauté portuaire a présenté un rapport détaillé à la CEP pour l’édifier sur les activités qu’elle mène et leur impact sur l’économie nationale. Elle est ensuite revenue longuement sur le ‘’contrat léonin’’ signé entre la société Arise et le gouvernement du temps de l’ancien président Ould Abdel Aziz et ses conséquences sur l’économie nationale en général et toute l’activité portuaire en particulier. Les députés ont écouté les présentations avec une oreille attentive et démontré une grande disponibilité et un intérêt particulier pour les questions traitant l’impact social, économique et environnemental de ce contrat.