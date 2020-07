Ould Bennahi: "Les anciens présidents ne sont pas au dessus de la loi"

Dans une conférence de presse organisée jeudi 9 juillet 2020, le porte-parole de la commission d'enquête parlementaire a déclaré que ‘’les anciens présidents ne sont pas au dessus de la loi et peuvent bien être auditionnés’’. Selon Lemrabott Ould Bennahi, " les tribunaux ordinaires, la Haute cour de justice et la commission d'enquête parlementaire peuvent bien utiliser la force pour les obliger à se présenter pour être entendus". Commentant l'absence de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz convoqué par la CEP ce jeudi, Ould Bennahi a rappelé que la présentation devant la commission d'enquête parlementaire est une étape de la procédure et que "pour le moment ce que permet la loi, c'est la convocation à se présenter devant la commission, les autres étapes seront annoncées ultérieurement ". Le porte-parole de la CEP a ajouté que " la commission d'enquête parlementaire est habilitée à convoquer les individus même s'ils jouissent d'une immunité ". Répondant à une question sur la possibilité de la CEP d'entendre le président de l'Assemblée nationale Cheikh Ould Baya, Lemrabott Ould Bennahi a déclaré que " le président de l'Assemblée nationale ne figure pas sur la liste des personnalités programmées à être entendues par la commission d'enquête parlementaire ".