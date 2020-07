Communiqué de la famille Bedredine

La famille Mohamed El Moustapha Ould Bedredine exprime ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al- Ghazwani, pour son geste généreux de mise à sa disposition d’un avion de transport spécial pour que leur père soit évacué à l’étranger afin de compléter son traitement.

Nos remerciements du fond du cœur vont aussi à ses amis fidèles qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour nous aider et nous soutenir, ainsi que tous les journalistes, blogueurs et amis qui ont manifesté leur sympathie.

En remerciant sincèrement chacun d'entre eux, nous espérons que notre père revienne de son traitement guéri et bien portant et que nous les rencontrions tous heureux après son retour, avec l’aide d’Allah. Nous prions Allah le Tout- Puissant de mettre fin aux souffrances de notre pays de cette pandémie et de nous accorder tous santé et paix.

Qu’Allah protège la Mauritanie



La Famille