Nomination de Monsieur Brahim Ould M’Bareck à la Direction Générale de SETSA (Tasiast Sud)

Nouakchott, le 9 juillet 2020 – Le Conseil d’Administration de SETSA (Societé d’Extraction de Tamaya SA) annonce aujourd´hui la nomination de Monsieur Brahim Ould M’Bareck en tant que Directeur Général ad intérim de la société SETSA. Disposant d’une longue expérience dans le secteur des mines, Monsieur M’Bareck mettra à disposition sa grande expertise pour piloter les travaux d’exploration et d’exploitation du site de Tasiast Sud, tels que prévu par la Lettre d’Intention signée avec le Gouvernement mauritanien le 15 juin dernier. Monsieur M’Bareck combinera cette fonction avec ses responsabilités de Vice-Président des Relations Extérieures pour la Mauritanie pour toutes les entités Kinross.

Aux termes de la Lettre d’Intention signée le 15 juin entre Kinross et le Gouvernement mauritanien, SETSA se verra octroyer un permis d'exploitation pour Tasiast Sud une fois qu’un accord définitif de résolution sera finalisé.

L’application de cet accord nécessite la mise en place d’une structure opérationnelle pour prendre en charge, notamment les travaux d’exploration et d’exploitation du site de Tasiast Sud. Dans cette optique, le Conseil d’Administration a décidé la réactivation de la société SETSA avant même la finalisation de l’Accord de Résolution afin de mettre sur pied aussi rapidement que possible une équipe pour commencer à s’atteler à certaines activités devant faciliter la mise en application de l’accord. -

|C’est ainsi que le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Brahim M’Bareck, dont l’expertise dans le secteur minier est particulièrement reconnue, au poste de Directeur Général ad intérim de SETSA. Il combinera la fonction de Directeur Général de SETSA avec sa fonction actuelle de Vice-Président en charge des Relations Extérieures pour la Mauritanie pour toutes les entités Kinross.

Dès la signature de l’Accord de Résolution, un nouveau Conseil d’Administration sera mis en place et inclura, tel que prévu par l’accord deux représentants nommés par l’État mauritanien, dont l’un sera administrateur du Conseil et l’autre observateur. Il sera ainsi demandé à ce nouveau Conseil d’Administration de confirmer la nomination du Directeur Général.

Par ailleurs, étant donné qu’aucun engagement financier significatif et aucune activité minière ou d’exploration ne pourront intervenir avant la signature de l’Accord de Résolution, il sera donc demandé à ce nouveau Conseil d’Administration de valider les budgets et les programmes d’exploration et d’exploitation qui auront été élaborés par cette équipe de démarrage de SETSA.

« Je suis particulièrement heureux de la nomination d’un citoyen mauritanien au poste de Directeur Général de SETSA. Alors que s’ouvre un nouveau chapitre pour Kinross en Mauritanie, l’implication de Monsieur Brahim M’Bareck dans la direction de SETSA et sa longue expérience dans notre secteur d’activité sont des gages importants pour la réussite de SETSA dans l’intérêt de Kinross et de la Mauritanie »». Affirme Andreas Mittler, Président du Conseil d’Administration de SETSA.