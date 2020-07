Le poste de santé de M’Botto : un déficit en salle comblé

Construit il y a quelques années, le poste de santé du village de M’Botto, situé dans la commune de Niabina/Garalol (département de M’Bagne) manquait cruellement de salle de repos pour les femmes venues accoucher. Certaines étaient obligées de libérer la table pour leurs consœurs en attente, avec tous les risques que cela pouvait engendrer. Ces désagréments appartiennent désormais au passé. Et pour cause, ce poste de santé vient d’être doté d’un hangar pouvant servir également de salle de repos et d’attente pour les mamans et leur accompagnants. Il permet également au poste de mener des activités de sensibilisation et de réunions.

Cette infrastructure a été financée par l’association des ressortissants du village de M’Botto vivant en Europe (ADME) en partenariat avec la Coopération Internationale & Développement des Yvelines (YCID), la ville Les Mureaux, mais aussi de la diaspora de la commune de Niabina / Garalol en Europe. Elle est donc le fruit de cette coopération qui va contribuer à créer des conditions idoines pour les femmes, non seulement du village de M’Botto, mais aussi des environs, à savoir Thilla, Lilya et Ali Baidy.

La cérémonie de réception s’est déroulée en présence du chef de village, de l’Imam de la grande mosquée, le président de la Coopérative Dental M’Botto et du président du comité de santé. Prenant la parole à cette occasion, la cheffe de poste de santé, Fadouma Elimane Kane et le président du comité de santé, Husseinou Sylla ont remercié les partenaires de YCID, de la ville des Mureaux pour leur geste généreux qui vient soulager les nombreuses femmes de M’Botto et des villages voisins ; ils les ont invités à poursuivre et à consolider la coopération qu’ils viennent de nouer avec M’Botto. Les deux responsables ont enfin saisi l’occasion pour louer le travail de plaidoyer que la diaspora abat au profit de leur village auprès des partenaires au développement.