Vient de paraître: Mohamed el Hacen Lebatt : Soudan, chemin de paix

Depuis des décennies, le Soudan se caractérise par une évolution particulièrement tourmentée : guerres civiles, rébellions et insurrections s’y accèdent. Après le coup d’Etat de 1989, les femmes, les intellectuels, les artistes, les minorités et des populations de la marge ont subi une répression féroce et continue. L’accumulation des haines, les frustrations et multiples contradictions ont conduit à la révolution de décembre 2018 et à son triomphe, le 11 avril 2019. Une grave crise politique a alors éclaté entre une multitude d’acteurs civils et militaires, menaçant le pays d’une implosion violente et meurtrière.

Une médiation africaine s’est rapidement mise en place et est parvenue, avec ingéniosité, à un accord efficace de mise en œuvre d’une transition démocratique et inclusive au Soudan.

Dans ce livre, Mohamed El Hacen Lebatt raconte, dans un style fluide et attractif, l’histoire de cette retentissante réussite africaine.

Il confirme ici que lorsque l’Afrique prend elle-même en charge la solution de ses problèmes, dans un esprit d’ouverture à ses partenaires internationaux, elle fait la différence.

Mohamed El Hacen Lebatt, universitaire mauritanien, a contribué avec succès aux principales négociations et médiations en Afriques ces vingt dernières années.

Soudan, chemin de paix apporte une contribution vivante à la doctrine internationale des médiations, facilitations et dialogues nationaux des pays en graves crises politiques.

Mohamed El Hacen Lebatt est également l’auteur de facilitation dans la tourmente (éditions de l’Archipel).