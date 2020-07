Sidi ould Heiba s’est éteint, son œuvre saluée

Sidi ould Heiba, le président de l’ACS Ksar de 2001 à 2005, s’est éteint à Nouakchott le mercredi 1er Juillet, à l’âge de 57 ans. Il était un des grands artisans de l’histoire du club. Celui qui ramena le club légendaire au sommet du football mauritanien était apprécié de tous pour sa générosité, sa courtoisie, sa fine connaissance du football et son sens élevé des responsabilités. C’est sous son règne que l’ACS Ksar décrocha en 2004, après une décennie de disette, le titre de champion de Mauritanie.

Du FC Tevragh Zeïna, en passant par l’ASC Police, l’ACS Ksar, le FC Nouadhibou ou la FFRIM, les sportifs ont unanimement salué la mémoire de Sidi ould Haïba, rendant hommage au dirigeant de club mais aussi à l’homme. Son successeur, Limam Moulay Oumar, a magnifié le travail remarquable réalisé par Sidi au sein du club légendaire et les relations humaines qu’il sut tisser avec le monde sportif.

« Un bon officier s’en va », rappelle Harouna M’Bodj, dirigeant de l’ASC Entente de Sebkha. Car Sidi fut aussi un valeureux officier de la police nationale et occupa le poste de premier secrétaire à l’ambassade de Mauritanie à Bamako (Mali). Brillant élève, il fut désigné correspondant d’Interpol dès sa sortie de l’école de police. Après quelques années passées à la DST, l'ancien pensionnaire des écoles d'Akjoujt et d'Atar fut nommé inspecteur au commissariat du Ksar. Il rejoint plus tard la présidence de la République.

En 2012, le voici promu commissaire de police à Leweina (Nouadhibou) avant d’être muté à Takhtit (Nouadhibou) en 2014. Il était, jusqu’à son décès, directeur de cabinet du directeur général de la Sûreté nationale.