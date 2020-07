Les partis politiques de la majorité et de l’opposition représentés au Parlement coordonnent

La coordination des partis politiques de la majorité et de l’opposition représentés au parlement a tenu ce lundi midi ( 6 juillet) une réunion au siège du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD). Cette rencontre avait pour objectif d’examiner les voies et moyens de renforcer cette coordination, mise en place pour répondre à l’appel du président de la République dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. La réunion de ce matin, qui s’est poursuivie pendant de longues heures, devait examiner l’agenda de la coordination dans la perspective d’après-covid. En effet, au delà de la question prégnante du covid, les partis politiques de la coordination souhaitent travailler à renforcer le climat d’apaisement et d’ouverture perceptibles depuis l’élection du président Ghazwani à la tête du pays. Ils comptent œuvrer à favoriser davantage d’ouverture et dialogue sur l’ensemble des questions nationales, explique Limam Ahmed Mohamedou, secrétaire permanent du RFD, rapporteur de la commission désignée à cet effet par la coordination des partis.

Il faut signaler que depuis la dernière présidentielle, on assiste à une espèce de normalisation des rapports entre la majorité et l’opposition. C’est ce qui a favorisé la création, fin janvier, par l’Assemblée Nationale de la commission d’enquête parlementaire sur certains dossiers exécutés sous la décennie de l’ancien président et le vote, imminent paraît-il, d’une loi instituant la haute cour de justice, d’une part, et a favorisé un consensus autour des mesures prises par le gouvernement pour combattre la covid 19.

Ont pris part à cette rencontre, présidée par Me Yacoub Diallo, vice-président du RFD, côté majorité, le président de l’UPR, Sidi Mohamed Taleb Amar, flanqué du Dg du PANPA, Sid’Ahmed Ould Rais, les présidents des partis Karama, Cheikhna Hajbou, de l’AND, Yacoub Moine, de l’Islah, Mohamed Talebna, le secrétaire général de l’UDP, N’Diaye Mamoudou, le secrétaire général du parti Hiwar, Mohamed Ebouah et le représentant du parti Hirak, Cheikh Ahmed Telmoudi; côté opposition, il y avait le président de l’APP, Messaoud Ould Boulkheir, de Sawab, Abdessalam Horma, le vice-président de l’UFP, Mohamed Lekhlil et le secrétaire permanent du RFD, Limam Ahmed Mohamedou.