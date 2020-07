Approvisionnement de la Mauritanie en produits pétroliers: 35 millions de dollars de l’IFC

La Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale (BM), a octroyé un prêt de 35 millions de dollars us,bdans le cadre d’une facilité de crédit d’un montant global de 200 millions de dollars structurée par la Société Générale, pour permettre à la société ADDAX Energy SA, d’assurer les importations essentielles de produits pétroliers en Mauritanie et « aider à préserver les emplois et l’activité économique », annonce un document publié par la Banque Mondiale (BM).

Ainsi « cet investissement aidera la Mauritanie à maintenir, pour les six prochains mois, les importations de produits pétroliers indispensables au fonctionnement de son économie, dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement, en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19). La Mauritanie est un pays du Sahel dépendant fortement des importations de pétrole ».

Ce nouvel investissement « s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme de financement accéléré mis en place pour accompagner les clients-et les milliers de petites entreprises bénéficiant de soutien-face à la crise provoquée par la pandémie du coronavirus (COVID-19). Ce financement témoigne aussi de la stratégie de la Banque Mondiale (BM) visant à renforcer l’appui au Sahel, une région durement touchée par les effets du coronavirus et confrontée, en outre, à des défis sécuritaires ».

Depuis 30 ans « ADDAX Energy SA est l’un des fournisseurs de produits pétroliers et d’énergie les plus établis en Afrique », souligne son directeur financier, Stéphane Paris. Pour sa part, le Directeur Régional de l’IFC pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Aliou Maiga, explique « que cette facilité de crédit est importante pour l’économie mauritanienne. Elle permettra d’atténuer certains impacts économiques de la pandémie en garantissant la fourniture d’énergie dans le pays et en évitant des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement. Cet appui va aider le secteur privé à assurer la stabilité et à préserver des emplois pendant une période difficile ».

Elle permettra le transport, le stockage et la commercialisation des produits pétroliers.

Organisation sœur et membre du Groupe de la Banque Mondiale, l’IFC est la plus importante institution mondiale d’aide au développement dédiée au secteur privé sur les marchés émergeants.