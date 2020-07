Du parasitage qui ne trompe personne /par Senny Khyar, Conseiller des Affaires étrangères à la retraite

C’est du parasitage ce qu’a publié le dimanche dernier un certain site pour ce qu’il fut hier à propos de la Commission parlementaire chargée du dossier d’Aziz.

Je l’espère bien pour le pays car il n’y aura guère d’avancée de l’Etat de droit et donc des projections de solutions aux problèmes du pays tant que Aziz et ses complices n’auraient subi et connu le sort, contre-valeur en mal qu’impose la dimension du préjudice qu’ils ont fait subir à ce pauvre petit peuple qui se situe sur une planète autre que celle sur laquelle ils se trouvent, tellement inconscient et très peu enclin au sacrifice...Aziz et ses amis dépossédés, en prison, c’est jeter les bases d’une nouvelle ère et d’un pas consistant vers, inéluctablement, une démocratie bien meilleure que celle que vivent nos voisins et frères immédiats, une leçon au continent.

C’est dire que je suis plus que persuadé qu’il sera conduit de gré ou de force devant la CEP, de suite devant la haute cour de justice et après dans une cellule sombre où les démons du passé immédiat pourraient l’inspirer, par le repentir, à solliciter auprès du Tout Généreux le pardon, Seul Capable de le lui accorder, du moins dans l’au-delà...

C’est irréversible !!! Que ceux qui ont volé peu ou prou- ils sont nombreux et identifiables cependant -le sachent et s’inscrivent dès maintenant dans le panneau de la reconversion pour des lendemains meilleurs contribuant ainsi et seulement par la distanciation-justement du type d’aujourd’hui- par rapport à la chose publique et au règlement des problèmes de la nation. Des femmes et hommes honnêtes, intègres, intellectuels, capables et compétents de tous bords se chargeront en lieu et place de ceux-ci de cette mission, celle des débats fructueux et nationalistes pour une Mauritanie unie dans la fraternité et le combat ...

Tout ce qu’a publié un certain site ce weekend end n’est que du parasitage, tant il est notoire que sa direction proche, hier, d’Aziz pour ses intérêts pécuniaires et politiques étroits grâce à la cour assidue que rendait le mentor de ce site à l’ancien président,, collaborateur installé au palais en raison de sa nomination, la veille des dernières élections présidentielles.