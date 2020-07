Message de remerciements

Merci à vous tous du fond du cœur. Mon calvaire avec le Covid-19 était trop grand. Mais, ma fois en Allah était plus forte et plus grande.

À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et atteint par Sa Miséricorde qui Il veut de ses esclaves.

La grande épreuve fut le départ de ma mère et ensuite mon placement, ainsi que ma famille, en confinement domestique pour deux semaines. Rendons grâce à Allah.

En effet, son départ fut douloureux. A l’aube du 21 juin 2020, à 6 heures du matin, après avoir prononcé les deux témoignages de la profession de foi, s’éteignit notre mère, la défunte, al-hajja al-idrissiya, Aichetou Mint Abdel Jelil, Allah fasse embaumer de musc, d’ambre et de parfum, sa tombe, efface ses fautes et la réunit avec son ancêtre al-Mustafa SAW dans le Paradis d’al-Firdaws, avec les Prophètes et les Saints.

Elle partit en silence, sans avoir été préalablement atteinte d’une maladie chronique. Un voyage vers la vie éternelle auquel elle s’était préparée de façon continue, par la prière, les actes rituels avec persévérance, l’aumône, les bienfaits, les visites aux parents et aux domiciles des grands oulémas du pays, au point qu’elle leur "faisait concurrence", en sollicitant un flux divin par lequel Allah atteint qui Il veut de ses esclaves vertueux.

Le Grand Imam Cheikh Bouddah ould Bousseiri, qui se trouve être l’un de ses oncles maternels, lui vouait respect lorsqu’elle l’interrogeait au sujet de la prière. Elle eut aussi une histoire avec son frère et ami l’érudit Mohamed Salem Ould Addoud qui l’appelait "Chriviya". Elle était très proche et une sœur très chère pour père, Allah lui accorde santé et longue vie, l’érudit Hamden Ould Tah.

Elle était fidèle et jouissait d’une affection particulière auprès de son oncle, l’ancien moufti Mohamed Ould Ahmed Youra, qui était en contact permanent avec nous jusqu’aux derniers moments de la défunte, de la martyre. Elle fut atteinte, alors qu’elle était pratiquement en état de siège dans son foyer, ce qui atteignit certains parmi les bienheureux qui furent gratifiés par le Paradis, de fléau, lèpre, peste ! La bonne nouvelle est que celui qui en est atteint est un martyr.

Allah Tout-Puissant ait pitié de toi. Nous ne dirons de toi et dans l'épreuve de ton départ que ce qui est agréable à Allah: "À Allah nous appartenons et à Lui, nous retournons". Et nous attendons avec une foi forte ce que Allah a promis à ceux qui sont patients, dans la sourate Al-Baqarah, La Génisse.

Je remercie également tous ceux qui m'ont contacté, ou qui ont gardé un contact constant avec la famille, pour me réconforter et réconforter les membres de ma famille et se rassurer au sujet de notre santé tout au long de la période de confinement à domicile.

Je remercie également ma communauté dans la mosquée. Allah les récompense pour leurs douas, Lui sollicitant notre guérison. De même que mes collègues du Club des Magistrats, qui ont organisé la récitation quotidienne et entière du Coran pour notre guérison, celle de ma famille et de certains de nos collègues qui ont eu leur part de cette rude épreuve. Allah les guérisse tous, ainsi que leurs familles.

J'adresse également, au nom de ma famille et en mon nom propre, un grand merci à tout le personnel médical travaillant dans la lutte contre le Coronavirus dans notre pays, pour leur humanisme et leur professionnalisme dans le traitement des patients.

Merci aussi à tous ceux qui m’ont contacté, les conseillers à la Présidence de la République, les Ministres, Commandants dans la hiérarchie militaire, Oulémas, députés, juristes, anciens candidats à l'élection présidentielle, leaders d'opinion, personnalités publiques, chers frères au sein du Complexe culturel islamique Cheikh Sidi Al-Mukhtar et de la Zawiya éponyme, ainsi que tous les frères, proches, parents et nombreux sympathisants que je n'ai pas eu l'honneur de connaître qui ont obtenu nos numéros sur les réseaux sociaux et n'ont cessé de nous appeler et de joindre à leur douaas.

Je remercie les responsables du secteur judiciaire qui m'ont contacté, en particulier mon frère et ami, le président de la Cour Suprême ; mon collègue et cher frère, le Procureur général près cette Cour ; mon ami et collègue d'études en France, secrétaire général de la Cour Suprême, Amadou Diallo et mon cher ami et collègue, l'Inspecteur général du ministère de la Justice et de la direction générale des prisons.

En particulier, j'exprime mes sincères remerciements et ma gratitude à mon frère, le grand juge, président de l’instance judiciaire du Maghreb Arabe, qui n’a cessé, lui et sa famille bénie, de faire le nécessaire envers un frère et sa famille, qui se trouvent en quarantaine à domicile.

Je vous remercie tous pour votre compassion, votre empathie et votre générosité envers nous dans cette épreuve ô combien difficile. Grâce à Allah et à Sa Puissance, grâce à votre récitation du Coran et à vos prières, à votre amour, à votre solidarité et à votre fidélité,

Les résultats définitifs du Coronavirus se sont révélés négatifs pour moi et ma famille, ce qui signifie que nous sommes sains et saufs, Dieu merci.

Je resterai, comme vous m'avez tous toujours connu, en faveur de la justice et des détenteurs de droits. Par la Volonté d’Allah, de Sa Puissance et de Sa Force.

Juge Sidi Mohamed Ould Cheina