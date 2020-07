Mauritanie/ USA : " Un partenariat fort "

Dans une allocution prononcée à l'occasion du 244eme anniversaire de l'indépendance de son pays, Mickaël Dodman, l'ambassadeur américain accrédité en Mauritanie a déclaré qu'il est "optimiste" quant à l'avenir de la Mauritanie et précisé que " les États-unis et la Mauritanie présentent beaucoup de ressemblances et qu'au bout des douze derniers mois, le partenariat entre les deux pays qui date de 60 ans est devenu plus solide, plus profond et de plus grande importance pour les deux Etats ". Le diplomate américain s'est excusé de ne pas avoir organisé une cérémonie à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale de son pays à cause,a-t-il expliqué, des conditions sanitaires imposées par la COVID 19. L'ambassadeur s'est réjoui que cette année son discours a été entendu par le maximum de Mauritaniens puisqu'il a été retransmis par la télévision officielle et les réseaux sociaux. Mikaël Dodman a déclaré: " Nous ne fêtons pas seulement le 244eme anniversaire de notre indépendance mais aussi 60 ans d'un partenariat fort entre nos deux pays. Je suis fier que les États-unis soient le premier pays au monde à avoir reconnu l'indépendance de la Mauritanie. La relation qu'a établie le président Eisenhower puis Kennedy avec le président Moktar Ould Daddah continue encore aujourd'hui ".