Le montant soustrait à la BCM monte à 2,4 millions de dollars, 6 arrestations

Six individus ont été arrêtés et placés en garde à vue après la découverte d’une soustraction présumée de 2,4 us millions de dollars, soit 880 millions d’anciennes ouguiyas, des caisses de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), rapporte dimanche la presse locale.

Cette affaire a connu de nouveaux développements depuis vendredi soir, suite à l’annonce de la découverte de la volatilisation d’un million de dollars us en devises.

Les autorités de la banque ont alors annoncé l’ouverture d’une enquête.

Celle-ci est actuellement menée par la police chargée des crimes économiques, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Nouakchott/Ouest.

Le début des investigations « a permis de découvrir un détournement de 2,4 millions de dollars, l’usage de 500.000 dollars en faux billets et l’arrestation de 6 personnes, dont 5 extérieures à la banque. Les premiers indices conduisent vers les infractions de détournement de fonds et contrefaçons de devises étrangères », selon le site d’informations en ligne « Sahara Médias » citant une source proche de l’enquête.