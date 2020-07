Aziz devant la CEP: Bientôt

La commission d'enquête parlementaire se prépare à convoquer l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz la semaine prochaine pour l'entendre autour de plusieurs dossiers et marchés liés aux onze ans qu'il a passés au pouvoir et dont la gestion n'était pas des plus exemplaires. Selon les sources qui rapportent l'information, la commission veut écouter l'ancien président sur la liquidation de certaines entreprises, la vente de quelques édifices publics, l'adjudication de gros marchés, des affaires liées à des conventions dont essentiellement l'accord de pêche avec la société chinoise Polt Hondong ou encore les interférences répétitives dans l'administration de la Snim ou des marchés passés dans des conditions opaques comme la construction du nouvel aéroport de Nouakchott, le marché du quai à containers du port de Nouakchott ou celui de l'électrification de la ville de Nouadhibou. Trois proches de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, notamment son beau-fils Mohamed Ould Didi M'sabou et de ses cousins Ahmed Ould Abdel Aziz et Mohamed Lemine Ould Boubatt sont passés devant la CPE créée il ya quelques mois par le parlement mauritanien et chargée de procéder à des investigations relatives à de vastes opérations de gabegie qui se seraient passées au cours des onze ans que le président Mohamed Ould Abdel Aziz a passées au pouvoir. La commission d'enquête parlementaire devrait rendre le rapport de son travail à la fin du mois de juillet.