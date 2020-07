Coronavirus: Bientôt la fin des mesures restrictives

A la fin de la réunion du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus qu'il a présidé ce vendredi le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné ses instructions à ce comité afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la cessation des mesures préventives imposées aux citoyens depuis le commencement de la pandémie du coronavirus dont le cas 0 a été enregistré le 13 mars. Le président de la République voudrait que la fin de ces mesures débute à partir de la semaine prochaine en insistant sur la mise en place de toutes les conditions nécessaires pour assurer, garantir et mettre au-dessus de toutes considérations la santé des populations auxquelles le président de la République a demandé beaucoup de vigilance et de respect des instructions émanant des autorités sanitaires, administratives et sécuritaires. Normalement, le comité interministériel devrait annoncer au courant de la semaine prochaine l'ouverture des frontières entre les wilayas et le recul du couvre-feu jusqu'à 00 heures. La liberté de circulation entre les villes permettra à des milliers de citoyens suspendus depuis plusieurs mois à Nouakchott de regagner leurs terroirs et de désengorger la capitale considérée comme le foyer le plus important de la propagation du coronavirus dont les contaminations ont dépassé à ce jour la barre de plus de 4500 cas.