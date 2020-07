Lutte Contre le Covid-19 : La BCI apporte sa pierre

Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le Covid-19, la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) a fait don d’un important lot de matériel au ministère de la Santé. Ce lot, composé de 100.000 masques (FPP2) pour personnel soignant, 100.000 masques chirurgicaux, 100.000 gants, 1000 combinaisons de protection, 1000 paires de lunettes de protection et de grandes quantités de visières et de matériel divers employé dans la lutte contre la coronavirus, a été réceptionné ce vendredi 3 juin lors d’une cérémonie organisée en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé et du PDG de la BCI. Prenant la parole à cette occasion, M. Isselmou Ould Tajedine s’est dit heureux d’apporter sa contribution au combat que mène le pays contre cette pandémie. ‘’La BCI est solidaire de tous les efforts que mène le gouvernement pour lutter contre cette maladie et nous ne manquerons pas d’apporter notre pierre à l’édifice chaque fois que nécessaire’’, dira-t-il. Lui succédant, Dr Hampaté Bâ, conseiller du premier ministre chargé des affaires sociales, a remerci é la banque pour ‘’cette contribution généreuse qui vient en cette période cruciale de l’évolution de la pandémie et permettra de faire face aux nombreuses sollicitations dont nous faisons l’objet.’’ ‘’Soyez rassuré, président, le gouvernement n’est pas insensible à votre geste et nous vous réitérons nos remerciements’, a-t-il conclu.