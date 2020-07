Un sommet réussi à tous les niveaux

Le 30 juin, Nouakchott a abrité le sommet de la Coalition Sahel, une coalition créé il y a six mois lors d'un sommet qui a réuni les dirigeants du Groupe G5 Sahel et le président français à Pau dans le sud-ouest de la France. Ce sommet a débattu de nombreuses questions et jeté les bases d'une coopération solide tenant compte de nombreuses considérations liées à la lutte contre le terrorisme et au développement du Sahel.

Le sommet de Nouakchott cherchait à faire la lumière sur les résultats de la feuille de route convenue lors du sommet de Pau et à réévaluer la situation au Sahel. Il a été marqué par une forte participation européenne. Le Président français et le Premier ministre espagnol y ont assisté, tandis que la Chancelière allemande, le Premier ministre italien, le Président du Conseil européen et la Secrétaire générale de l’OIF -l'Organisation internationale de la Francophonie- y ont participé par visioconférence. Cet engagement européen de haut niveau ou ‘’européanisation’’ reflète l'intérêt de l'Europe à renforcer cette alliance.

Le Président de la Commission de l'Union africaine y a, également, pris part, tandis que le Secrétaire général des Nations Unies a adressé un message vidéo enregistré à travers lequel il bénit cette alliance et son rôle dans la lutte contre le terrorisme et soutient les pays du Sahel dans leur demande d’honorer les promesses qui leur ont été faites lors du Sommet de Pau.

Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la Covid-19 ainsi que la recrudescence du terrorisme ont été au cœur des discussions.

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, avait lancé, en coordination avec les dirigeants du Groupe, une initiative pour exiger l'annulation des dettes africaines, en particulier pour les pays du G5 Sahel, afin qu'ils puissent faire face à cette pandémie mondiale, d'autant plus que sa lutte mobilise un taux considérable des PIB de ces pays.

Cette initiative du Président de la République a été réaffirmée lors de ce sommet et, dans un premier temps, la France s'est engagée à annuler les intérêts de ses dettes pendant la période épidémique, en confirmant son soutien et en s'efforçant d'internationaliser cette initiative afin que les dettes du continent africain, notamment des pays du Sahel, soient annulées. Dans son message adressé au sommet, le Secrétaire général des Nations Unies a tenu à plaider pour l'annulation des dettes de l'Afrique, comme l'avait demandé Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine.

En général, le sommet a été couronné de succès, le niveau d'organisation était impressionnant et tout le monde l'a apprécié, la participation a été distinguée malgré les conditions de santé dans le monde en raison de la pandémie de Coronavirus, et les recommandations formulées, une fois exécutées, répondent aux aspirations des populations de la région d'améliorer la sécurité et de faire avancer la roue de développement.

En résumé, ce sommet est un autre succès ajouté aux succès réalisés par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sur la scène internationale et régionale de la République islamique de Mauritanie, sa place et son rôle de premier plan dans la réalisation de la sécurité et du développement aux niveaux interne et régional.

En tant qu'acteur de la société civile, en mon nom personnel et au nom du ‘’ Réseau Conseil des ONGs Nationales d’Appui au Développement Durable Environnement Economique et Social (CONADES) ‘’, je félicite le Président de la République pour ce grand succès qui bénéficiera à notre pays et à la région avec de grands avantages et qui renforcera la réputation de notre pays en tant qu'acteur clé dans la région. Je confirme, également, notre soutien aux résultats de ce sommet et notre volonté de participer à tout ce qui pourrait servir ce cher pays.

Pour le "Réseau Conseil des ONGs Nationales d’Appui au Développement Durable Environnement Economique et Social (CONADES) "

Le Président : Ahmed Vall Boumouzouna