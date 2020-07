La Chine se réveille et le leader du monde tremble (III)/Par Ahmedou Ould Moustapha

Monsieur Ahmedou Ould Moustapha décline ici une analyse percutante qui remet en question beaucoup de certitudes et de croyances fortement établies.

Des lois immuables de l’Histoire aux pertinents indicateurs comparatifs de l’économie, en passant par les inflexions de la géopolitique, il met en évidence quelques tendances lourdes pour cerner les véritables enjeux de cette vive tension qui se déroule sous nos yeux entre les Etats-Unis et l’Empire du Milieu.

Il nous explique surtout la sérieuse menace qui se profile sur le destin des Etats-Unis au niveau de l’échiquier international ainsi que les vraies raisons des déclarations à la fois erratiques et oscillatoires du président Trump à l’encontre de la Chine.

La prochaine guerre ne sera menée ni contre la Chine ni contre l’Iran

La nouvelle version du missile balistique iranien nommé Emad n’est pas à sous-estimer non plus, quand bien même on ne peut le comparer avec ceux indiqués ci-avant, il est doté d’un appareil électronique antiradars très sophistiqué et dispose d’une charge beaucoup plus dévastatrice que les missiles sol-sol lancés dernièrement sur les deux bases américaines citées plus haut.

Pourtant des experts de haut niveau ont été unanimement surpris par la puissance de frappe de ces missiles et la précision de leur système de guidage. Un officier de l’armée américaine en retraite a même écrit à ce sujet : « c’est choquant et difficile à admettre ».

Mais il y a plus : s’il est vrai que ces missiles sont de moindre portée par rapport à la nouvelle version du missile Emad (2500 km au lieu de 1700 km pour la première version), il est aussi vrai qu’ils ne sont pas moins capables d’atteindre toutes les bases américaines implantées dans la région du Golfe. Or une guerre extérieure, dont le terrain des opérations est très éloigné des frontières nationales, suppose des navires de guerre ou porte-avions ainsi que des bases militaires ou ponts aériens situés à distance requise par rapport à la zone du conflit.

Cela étant, il ne suffit pas de constater que les Etats-Unis disposent suffisamment de toute cette armada tout autour des frontières iraniennes, sous forme d’encerclement, il faut aussi prendre en considération qu’elle est implantée dans la région à ciel ouvert, aussi bien pour les bases à terre que pour les navires de guerre en stationnement dans leurs ports d’attache ou en mouvement sur les eaux du golfe; et que cette exposition inévitable la rend très vulnérable face aux missiles balistiques dont les performances se développent chaque jour en termes de précision, de force de frappe, de portée et de vitesse, en sorte que les capacités défensives et l’efficacité dissuasive des batteries anti-missiles du type Patriot(1) américain deviennent de plus en plus aléatoires.

C’est en cela que cette armada a perdu de ses effets psychologiques d’antan, devenus ductiles pour une puissance militaire moyenne qui fabrique ces missiles en série comme l’Iran, d’autant plus que seulement deux frappes de ces missiles, évalués à des dizaines de milliers de dollars pour chacun, suffiraient pour détruire un porte-avion qui, lui, s’évalue à quelques milliards de dollars.

Voilà pourquoi seuls les pauvres dirigeants saoudiens et autres émirs arabes, à l’exception près de celui du Qatar, pouvaient croire que les Etats-Unis allaient attaquer l’Iran suite aux événements qui se sont récemment déroulés dans cette région sous forme de défiance : qu’il s’agisse de l’affaire du cargo britannique ou des deux autres cargos aux Emirats Arabes Unis, ou encore l’attaque contre ARAMCO et surtout le drone américain abattu par l’armée iranienne dans son espace aérien.

Comment expliquer qu’ils se soient autant trompés sinon qu’ils sont naïfs et dépourvus de tout discernement géopolitique ?

N’est-ce pas leur ignorance des inflexions de la géopolitique et une absence de toute conscience historique qui les ont conduits à cette forme de manichéisme politique et diplomatique, d’où d’ailleurs leur rupture radicale et disproportionnée avec le Qatar ou encore cette guerre asymétrique et inhumaine qu’ils poursuivent toujours contre le Yémen ?

Tout cela pour dire que, depuis sa catastrophique expérience au Vietnam, le gouvernement américain choisit bien les ennemis contre lesquels il mène ses récurrentes interventions militaires et évalue aussi bien leur capacité de nuisance avant de les attaquer. Pour dire aussi que la prochaine guerre américaine ne serait menée ni contre la Chine ni contre l’Iran, pour cette simple raison :

(i) Washington ne peut envisager un seul instant la probabilité d’une attaque militaire contre la Chine, parce que la terrifiante arme nucléaire dont disposent respectivement les deux pays est définitivement dissuasive aussi bien pour l’un que pour l’autre ; si l’on y ajoute leur rude concurrence économique, on aboutit à cette étrange dualité de paix impossible et de guerre improbable ;

(ii) l’Iran de son côté dispose suffisamment d’armes redoutables lui permettant de s’attaquer aux bases américaines qui l’entourent, d’y provoquer d’immenses dégâts humains et matériels, donc de porter un coup fatal au moral des troupes de GI’s, avec un potentiel de réprobation largement élevé pour dresser l’opinion publique américaine contre son gouvernement …

(A suivre)

([1]) la portée plutôt limitée du Patriot, aussi bien l’ancienne que la nouvelle version, respectivement 60 et 200km, ainsi que sa vitesse et sa capacité d’interception sont nettement en dessous de sa réputation. Autrement dit, son potentiel dissuasif n’impressionne plus vraiment les nouvelles générations de missiles balistiques, sans compter son coût très élevé par rapport à ces derniers. Et sur le plan de la technologie, autant que sur celui du coût, les antimissiles S 500 russes sont beaucoup plus performants.