Travaux d’extension du marché aux poissons de Nouakchott: La deuxième phase bientôt achevée

Le projet régional pour la pêche en Afrique de l'Ouest (PRAO-MR) et l'entreprise nationale BIS-TP s’empressent de parachever la deuxième phase des travaux - financés par ce projet de la Banque Mondiale - au marché aux poissons de Nouakchott. Lesdits travaux portent sur : Les réseaux d'assainissement, l'extension du réseau électrique - la seconde depuis le début du projet – ainsi que la réhabilitation des rues et les étals et comptoirs de vente.

Le marché aux poissons de Nouakchott a connu un rapide essor urbain depuis le début de l’année 2015 après avoir bénéficié de financements sous forme de dons octroyés par la Banque mondiale. Ceci après plusieurs études de faisabilité qui ont prouvé son emplacement stratégique le situant entre le port de Nouadhibou et le port de Ndjago en plus de sa proximité avec celui de Tanit – qui est essentiellement un port de déchargement – puisqu’il dispose d’infrastructures nécessaires. Ce qui le positionne comme étant le plus grand marché aux poissons de la région ouest-africaine.

Offrant ainsi l’opportunité aux opérateurs exportateurs de poissons pélagiques de Nouadhibou de mieux se positionner par rapport au marché africain friand de ce type de poissons dont il peut s’approvisionner à bas prix ; tout en ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour ce secteur.

En 2019, le marché aux poissons de Nouakchott a enregistré une augmentation significative du volume des exportations nationales des produits halieutiques destinés au marché africain. En témoigne l'augmentation du nombre de conteneurs réfrigérés et de camions frigorifiques chargés de poissons congelés à destination des marchés africains ; notant au passage que le Mali voisin et la Côte d’Ivoire dépendent entièrement dans tous leurs besoins en matière de poissons de ce qui est exporté depuis le marché aux poissons de Nouakchott.