Sommet G5 Sahel/France de Nouakchott: Ils ont dit

Dans le cadre du sommet des cinq pays du Sahel et de la France organisé le 30 juin 2020 à Nouakchott et auquel a pris part le président français Emmanuel Macron à côté de ses pairs présidents des cinq pays du Sahel et de beaucoup d'autres responsables internationaux dont le président du gouvernement espagnol, le président de la commission africaine et la secrétaire générale de la francophonie qui ont fait le déplacement et d'autres comme le secrétaire général des Nations unies, la chancelière allemande ou le président de l'Union européenne qui ont participé virtuellement à travers des interventions par vidéoconférence, Le Calame a sélectionné pour vous certaines déclarations de ce hauts responsables internationaux :

1. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel : " le coronavirus a entraîné des dysfonctionnements économiques profonds qui nécessitent de conjuguer nos efforts pour relever le défi ".

2.Angela Merkel, la chancelière allemande : " Nous augmenterons notre soutien pour atténuer les effets économiques de la Pandémie de la COVID 19"

3. Felippe Conté, président du gouvernement italien: " Nous oeuvrons pour le renforcement du partenariat avec les pays du G5 Sahel "

4. Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol : " Cette rencontre nous permettra de renforcer et de soutenir notre relation. Nous allons concentrer nos efforts pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région "

5.Charles Michel, président de la Commission Européenne : " Nous devons travailler ensemble pour faire de la région du Sahel un havre de paix de sécurité et de développement "

6.Moussa Mahamat, président de la commission africaine : " La pandémie du coronavirus a impacté négativement sur les économies des pays du monde. Le temps des déclarations incantatoires rarement suivies d'effet doit finir "

7.Louise Musukawagu, Secrétaire Générale de la francophonie : "Ma présence parmi vous ici prouve la solidité des rapports entre l'espace francophone et le groupe des pays du G5 Sahel"

8. Idriss Deby, président du Tchad : "Ce sommet nous permettra de connaître ce que nous avons réalisé après la dernière rencontre de Pau"

9. Antonio Gutures , Secrétaire Général des Nations unies : " L'ampleur de la crise requiert une une réponse rapide et concertée. J'appelle la communauté internationale à l'annulation de la dette des pays du G5 Sahel pour une atténuation de la pandémie du coronavirus".