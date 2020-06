Esclavage : Nouveau procès à Néma

Le lundi 29 juin s'est ouvert après plusieurs reports à Néma un procès impliquant El Hbib Merteiji accusé de pratiques esclavagistes sur la nommée Khdeija Mint M'barek dans le cadre du dossier numéro 79/2010. La cour a examiné aussi dans le cadre du dossier 69/2010 et 91/2018 des plaintes à l'encontre de personnes ayant proféré des propos injurieux et insultants à connotation esclavagiste. Dans le premier dossier, la cour a décidé de le reporter pour compléter l'enquête. Dans le second, elle a décidé un non lieu pour les personnes accusées d'avoir tenu des propos répréhensibles à senteur esclavagiste. L'organisation SOS Esclaves s'était constituée partie civile à travers les conseils de Me Bah M'barek qui a insisté auprès de la cour pour la programmation du dossier de Ezzi Mint M'barek la soeur de Khdeija Mint M'barek impliquée dans le dossier précité. Me Bah a regretté que les dossiers présentés devant la cour sont pendants depuis dix ans devant les tribunaux.