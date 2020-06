Sept partis gagnent leur combat contre le MINT

Sept partis politiques, sur les 52 qui avaient été dissous l’année dernière par décision du ministère de l’Intérieur pour n’avoir pas obtenu plus d’un pour cent lors des deux dernières consultations électorales, viennent d’être réhabilités par la Cour Suprême. Malgré un recours dans l’intérêt de la loi déposé par le MINT, la Cour a considéré que ces partis ne peuvent être dissous conformément à la loi. Leurs responsables, qui courent derrière cette décision depuis plus d’un an, ont poussé un véritable ouf de soulagement. Ils considèrent que la loi a été dite et qu’ils vont dorénavant reprendre leurs activités normalement. Contacté par Le Calame, l’un d’entre eux s’est dit soulagé que ‘’la justice ait refusé de se plier aux injonctions de l’exécutif’’, ce qui constitue, selon lui, un motif de satisfaction et un bon signe pour l’avenir.