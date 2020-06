Ghazouani prend les nouvelles de Macky Sall en auto-confinement

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a pris les nouvelles relatives à l’état de santé de son homologue sénégalais, Macky Sall, entré en auto-confinement de 14 jours, après un contact avec un collaborateur testé positif au coronavirus (COVID-19), au cours d’un entretien téléphonique vendredi, rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement. « Les entretiens Ghazouani/Sall ont porté sur les questions d’intérêt commun, particulièrement celle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) et ses conséquences sur les 2 peuples frères ».

La spirale des contaminations et des décès imputables au COVID-19 se poursuit dans les 2 pays.

Les 2 chefs d’états ont également évoqué la tenue prochaine à Nouakchott, du sommet des chefs d’états du G5 Sahel, organisation regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, dédiée à la lutte contre le terrorisme et la coordination des actions de développement, dont le chef de l’Etat mauritanien assure la présidence en exercice.

Le président français, Emmanuel Macron, est attendu à cette rencontre.