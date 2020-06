À rebours des priorités et des intérêts de notre chère patrie! /par Senny Ould Khyar, Conseiller des Affaires étrangères à la retraite

Nous assistons ces derniers temps à un rebondissement du flou, une sorte de débat infructueux, au retour sur la scène politique de la petite politique politicienne de tendance égoïste dont l’essence et l’objectif fondamental suggèreraient une propagande dangereuse, toujours à l’instigation des habituels renards peu enclins définitivement à panser nos blessures en une conjoncture censée, au contraire, nous rappeler nos obligations dont d’abord l’UNITE NATIONALE ciment et prélude pour l’heure à toutes autres visées, que commanderait, d’abord et avant tout, l’achèvement de l’impunité.

C’est pour dire que certains mauritaniens parmi lesquels des amis à moi que je respecte énormément pour leur fidélité traditionnelle, frères et grands frères et d’autres individus, vagabonds notoires, spécialisés dans la communication du type et du style auraient dû épargner notre peuple, notre pays, de cette espèce de dialogue d’assemblée indirect consistant à nous rappeler les intermèdes lamentablement désastreux - consciemment ou inconsciemment - dont la responsabilité historique incombe à nous tous, maures et soudanais arabes (culture arabe du moins) peules, soninkes et wolofs: solde d’une diversité culturelle, au demeurant riche et positive, devant plutôt nous encourager et inciter à méditer la situation et non en faire, en rappel, une entrave gravissime à la consolidation et à l’assimilation de notre fraternité incontournable extirpant à celle-ci ses faiblesses en lui injectant la dose nécessaire de courage, d’abnégation, comme tout peuple fier de son histoire et des expériences vécues pour un idéal commun. Car l’histoire sert plus qu’elle ne dessert si l’on tire les leçons de son parcours.

C’est de l’influence sur les populations de cet état d’esprit, de la légitimité des revendications raisonnables des uns et des autres, de l’émergence d’un patriotisme qui prend corps dans la haine de l’injustice, de la corruption, des détournements des deniers publics, autant d’éléments qu’il faut, aujourd’hui, prendre en considération pour passer le cap des systèmes qui pénalisent encore ce peuple docile, tout entier. Il ignore encore le sens du sacrifice, malgré ses soixante ans d’indépendance gratuite, trait commun aux peuples qui n’arrivent point à se libérer ni du joug du colonialisme ni de la dictature de leurs concitoyens. De grâce laissez-le s’essayer, pour une fois, à l’impossible !!!

Allons tout droit vers les choses sérieuses, dépassons nos divergences, consolidons nos rangs, ensemble nous nous consacrerons, demain Incha Allah, par l’apport responsable, objectif et juste des partis et de tout un chacun par tous les moyens en faveur des générations futures: la langue de cour tend à la décadence.

Enfin, que ceux qui ont servi les pouvoirs antérieurs après 1978 d’une manière responsable ou irresponsable sachent se dessaisir, à temps, des voies et moyens grâce auxquels le peuple saura se libérer : le pédantisme en Français ou en Arabe n’est pas la clef devant servir la prise de conscience du pouvoir ni celle des peuples. LA VÉRITÉ, oui, celle que nous connaissons vous et nous ... *