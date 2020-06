Club Diplomatique de Nouakchott: Communiqué

Le Club diplomatique de Nouakchott informe l’ensemble de ses membres et au-delà, l’opinion publique, de la reprise de ses activités après la levée des obstacles qui avaient été à l’origine de leur suspension.

Aussi et dès que le permettront les mesures de restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID 19, à laquelle nous implorons Allah, le Tout Puissant de mettre rapidement fin, une Assemblée Générale sera-t-elle convoquée pour renouveler le Bureau Exécutif du Club.

En attendant, la première initiative prise par le Club a été de rencontrer SEM Ismael Ould Cheikh Ahmed, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale et des mauritaniens de l’étranger qui, pour l’occasion, était entouré de ses principaux collaborateurs.

Apres avoir souhaité la bienvenue au président et aux autres membres du Bureau, le ministre a tenu à souligner toute l’importance que le département accorde à la contribution des anciens diplomates pour la promotion de l’action diplomatique du pays , conformément aux orientations définies par SEM le Président de la République avant d’exposer sa vision de la coopération avec le CDN : ses domaines ainsi que les voies et moyens de mettre à profit l’expérience des membres du Club en rapport avec les thématiques à identifier par le département .

Le président du CDN et les membres du Bureau ont loué la démarche du ministre et ont affirmé y voir un signal fort pour reprendre le partenariat naturel entre le Club et le ministère. A cet égard, le président et les membres du Bureau ont réitéré leur attachement à la réalisation des objectifs de la politique extérieure du pays et en particulier l’approfondissement des relations au niveau régional et international , au service de son image de pays pacifique, ouvert , jouissant d’une bonne réputation , d’un héritage culturel et civilisationnel reconnu , œuvrant résolument pour l’instauration d’une coopération régionale bénéfique pour tous et s’investissant à fond pour la résolution des conflits où qu’ils existent .

Enfin le président du CDN et les membres du Bureau tiennent à exprimer leurs remerciements au Secrétaire Général et aux responsables du ministère pour leur accueil, pour l’ouverture d’esprit et la disponibilité dont ils ont fait montre lors de cette réunion de travail.

Nouakchott, 25 juin 2020