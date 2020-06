Boubacar Messaoud reçu par Ghazouani

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu dans son bureau le mercredi 24 juin Boubacar Messaoud, président de l'organisation des droits humains SOS Esclaves. Au cours d'un entretien de plus d'une heure, le président de la République et l'emblématique militant des droits humains ont discuté de la situation de ces droits humains en général et de la question de l'esclavage en Mauritanie. La rencontre a constitué une occasion pour le président de SOS Esclaves de présenter au président de la République l'approche de son organisation pour éradiquer définitivement le fléau de l'esclavage en Mauritanie. A la fin de la rencontre, le premier responsable de SOS Esclaves a remis un document consignant l'historique, l'approche et les perspectives d'avenir de son organisation.