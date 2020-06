Hodh Elgharbi: Des actions concrètes réalisées par OXFAM et ses partenaires

Dans le cadre de sa principale mission qui consiste à promouvoir le développement local à travers la mise en œuvre de projets socio-économiques ou encore l'accompagnement des pouvoirs publics, en particulier dans les situations exceptionnelles, OXFAM et ses partenaires ont réalisé dans leurs zones d'interventions au Hodh Elgharbi des actions concrètes qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations ciblées.

Retour sur quelques-unes des actions réalisées ces derniers temps.



Dans le cadre du projet SAFIRE :

Présent dans la Wilaya depuis décembre 2019, date officielle de son démarrage dans la région, le projet SAFIRE a déjà réalisé une série d'actions concrètes dans les différents domaines de son intervention.

Ainsi dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, 90 projets porteurs ont été approuvés par les comités de pilotage et de sélection qui regroupent des représentants de l'administration, du MAED, du MASEF, du MDR, du MEJS.....

Pour l'heure, 16 ont reçu leurs financements et 30 en cours de réception de leurs subventions. Il s'agit là du premier lot de financement destiné à la Moughataa d'Aioun. Le reste (deuxième lot) est programmé au profit de bénéficiaires dans le département de Tintane.

L'attribution de ces subventions intervient après la mise en place d'un Espace Jeune destiné à accueillir, orienter et accompagner les jeunes. Selon le délégué régional du MEJS, ce dispositif offre de réelles opportunités en matière de formations, de recherche d'emplois, d'accès aux financements en vue de soutenir l'entreprenariat et réduire le chômage.

Dans le domaine de la résilience des communautés rurales, SAFIRE envisage le financement d'une trentaine de projets dans les communes rurales de Agharghare et Ain Farba (Tintane). 9 ont déjà reçu leurs subventions (2poulaillers, 3 pour la valorisation de Elkaroure (plante locale qui donne des fruits secs très appréciés), une boucherie, une ‘’cousscousserie’’ et 2 pour élevage intensif). Une bonne vingtaine d'auxiliaires vétérinaires qui opèrent dans ces communes rurales ont également bénéficié de formations sur la santé animale.

Dans la même zone, le projet SAFIRE entame la réhabilitation de 5 ouvrages hydro-agricoles et l'aménagement de 2 sites pour la conservation de l'eau et la restauration des sols ainsi que la distribution de semences au profit de 250 producteurs déjà identifiés.

Rappelons que le programme SAFIRE est financé par le FondsFiduciaire d'Urgence (FFU) de l'Union Européenne pour l'Afrique. Sa mise en œuvre au Hodh Elgharbi est assurée par 3 ONGs : OXFAM (organisation Internationale), ODZASAM et AMAD (deux organisations nationales).

Dans le cadre du projet RPC/OCB:

Le projet Renforcement du Pouvoir Citoyen (RPC) des Organisations Communautaires de Base (OCB) est financé par l'UE. Il intervient au niveau de la Moughataa de Tintane. Sur le terrain, ses actions sont traduites par une série d'ateliers de sensibilisations et de formations au profit d'une vingtaine d'OCB sélectionnées dans le domaine de la sensibilisation, la santé, la citoyenneté et les droits humains. Ces activités ont porté sur : La gestion administrative et financière d'une association; sa gouvernance interne ou encore les techniques de communication et de plaidoyer.

Ces ateliers de renforcement des capacités des OCB ont été animés par les responsables régionaux des départements ministériels concernés qui sont aussi membres du comité de pilotage.

Dans sa deuxième phase en cours d'exécution, le projet prévoit des financements en cascade sur la base des projets soumis par les OCB.

Moustapha Béchir

Cp Hodhs