Sélibaby exposée au coronavirus

Plusieurs mesures préventives ont été prises par le gouvernement mauritanien pour épargner les citoyens du COVID 19 mais l’irrespect de ces mesures et le laxisme ont exposé plus d’un au danger mortel. Sélibaby, la capitale régionale du Guidimakha, wilaya-frontalière avec le Mali et le Sénégal, n’est pas épargnée. En cause, les camionneurs et autres arrivants de Nouakchott qui refusent de se conformer aux règles. Des vies sont en danger. Au 17 Juin, Sélibaby comptait dix-neuf cas et déplore trois décès. Huit camionneurs et trois membres du programme de solidarité Taazour venus de Nouakchott sont du groupe des personnes testées positives. Les six autres cas relèvent du personnel médical. Les tests effectués ce même 17 Juin sont négatifs. Le directeur régional de la santé et de l’action sociale (DRASS), Dr Dia Mamadou Demba, exhorte les populations à la prudence et au respect des mesures préventives et surtout à la vigilance. Et d’ajouter que les personnes contaminées par le virus peuvent être plus nombreuses qu’on ne le croit.

