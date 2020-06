Plaidoyer pour une renaissance du Maghreb /par Sidi Boubacar ABDEL KADER

Nous vivons ces derniers temps un phénomène assez étrange et pour le moins paradoxal. Plus le monde évolue et se développe, plus il s’apparente à une cité grégaire où c’est le plus fort qui dicte la loi.

Certes, ce n’est pas nouveau me diriez-vous… et je serais bien d’accord.

Par contre, ce qui semble avoir changé, c’est qu’avec l’arrivée de l’administration Trump, les Etats du monde, à leur grand désarroi, ont fait la découverte d’un changement radical de style de collaboration. Un style qui s’apparente plutôt au monde de l’entreprise, à savoir, "le management autoritaire".

Longtemps couverts par un pseudo "management participatif", notamment avec l’administration d’Obama, nombre d’Etats pouvaient encore afficher un semblant de souveraineté leur permettant de sauver la face–quand bien même, au final, ils s’aligneraient sur les dictats étasuniens.

L’Europe, la Chine, l’Iran mais également d’autres pays en ont vite fait l’expérience. Le dilemme était concis : Accord ou sanctions.

Le Maghreb, lui, est ignoré. Aucune visite officielle du président américain, ni aucune invitation à la Maison blanche.

Mais devrions-nous en vouloir à Trump pour autant ? Cette façon de diriger ne met-elle pas au contraire, les Etats face à leurs responsabilités les obligeant à regarder dans le miroir et affronter les défis qui sont les leurs ?

Trump n’est-il pas finalement en train de rendre service aux nations et aux peuples qui attendent tant de leurs gouvernements ?

Ne devrions-nous pas, plutôt, le remercier d’avoir bousculé les codes et mis au grand jour les lacunes et faiblesses de nos pays ?

Enfin, n’est-ce pas tout à fait naturel qu’il veuille, âprement et sans ambages, préserver la position des Etats Unis d’Amérique, cette superpuissance qui a longtemps couvé bien des Etats.

Aujourd’hui, alors que la pandémie du covid19 nous a ramené à notre réalité et notre faiblesse, elle nous offre par la même occasion l’opportunité d’un nouveau départ.

Il est grand temps que nos Etats du Maghreb agissent en bloc pour défendre ensemble leurs intérêts et les aspirations de leurs populations.

Je plaide pour une renaissance de l’UMA rebaptisée en l’Union du Maghreb– car oui, nous le savons tous, le Maghreb n’est pas qu’Arabe.

En effet, cette union n’en sera que plus forte. Elle portera encore mieux son nom devenant un espace d’inclusion et non d’exclusion ; loin des idéologies séparatistes obsolètes qui prennent en otages le sort de milliers de pauvres malheureux.

Je plaide pour une Union du Maghreb où nos différentes cultures africaines, amazighes et arabes y seront valorisées et érigées en étendard, sans prédominance aucune, constituant le terreau d’un espace viable, solidaire et tourné vers un destin commun.