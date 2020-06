Urgent/Ould Mohamed Khouna s’infiltre à Benichab

Convoqué par la commission d’enquête parlementaire, l’ancien ministre Seyidna Ali ould Mohamed Khouna, le seul avec Boydiel à être resté fidèle à Ould Abdel Aziz, s’est retrouvé aujourd’hui à Benichab. Sans doute pour se concerter avec son mentor. Mais comment a-t-il pu quitter la ville sans autorisation de circuler? On pense qu’il a pris la piste qui part de la centrale duale avant de reprendre la route d’Akjoujt quelque part en Inchiri. Il pensait peut-être qu’il pouvait s’infilltrer discrètement, s’entretenir avec Aziz et reprendre la même chemin. Or, l’information est désormais connue. Que va-t-il faire à présent: se confiner à Benichab ou essayer de rentrer à Nouakchott?

En tout état de cause, les autorités l’attendent au virage.