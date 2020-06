Levée de la suspension sur la prière du vendredi

Le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel a publié ce mardi 22 juin un communiqué dans lequel il annonce la levée de la suspension de la prière du vendredi. Selon les termes du communiqué, cette décision intervient après de larges concertations avec les Oulémas et Imams. Le communiqué note aussi que les Imams des mosquées où sera entreprise la prière du vendredi signeront un engagement dans lequel ils promettent de faire respecter les mesures préventives comme le port des masques, l'observance de la distanciation sociale entre autres dispositions qui vont permettre d'accomplir la prière en garantissant les conditions et les exigences qu'imposent la situation sanitaire marquée par la propagation du coronavirus dont les infections ont dépassé trois mille cas (3292) et occasionné plus d'une centaine de morts (114). Le communiqué demande aux personnes âgées et aux sujets souffrant de maladies chroniques de prendre la dérogation que leur offre la Charia islamique dont l'un des principaux fondements est de veiller à ce qu'on ne doit exposer à aucun risque.