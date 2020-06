Coronavirus: 171 contaminations le 23 juin

Le ministère de la santé a annoncé que 171 nouvelles infections (155 de contact, 5 communautaires et 11 importés) au coronavirus ont été enregistrées ce 23 juin contre 58 guérisons et 2 décès. Aussi 1575 tests ont été faits dont 1511 de diagnostic et 64 de suivi . Selon les statistiques du ministère, le cumul des infections a atteint 3292 dont 3166 de contact, 94 communautaires et 32 importés. Le cumul des guérisons est de 963 alors que celui des décès est de 114. Dans ce cadre, le ministre de la santé Dr Nedhirou Ould Hamed a entrepris une mission à l'intérieur du pays pour se rassurer des modalités de prise en charge des cas de coronavirus enregistrés dans plusieurs wilayas. Le ministre a déclaré ce mardi 22 juin à Aioun que "la stratégie nationale de lutte contre la propagation du coronavirus a réussi mais que la solution est dans le respect des mesures recommandées par les autorités ".