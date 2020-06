La Mauritanie va fournir au Sénégal 450.000 moutons de sacrifice pour la grande fête musulmane de Tabaski, prévue dans quelques semaines, et qui devrait tomber sur une période de pandémie du coronavirus (COVID-19), à l’origine de la fermeture des frontières pour en limiter la propagation, selon les résultats d’une rencontre virtuelle entre responsables gouvernementaux, organisée lundi. Cette rencontre virtuelle a réuni le ministre mauritanien du développement rural, Dy ould Zeine, et le ministre sénégalais de l’élevage, Samba N’Dobene Ka. « Elle a porté sur les mécanismes d’approvisionnement du marché sénégalais en moutons pendant la fête d’El Adha 2020. Les deux (2) parties ont examiné plusieurs questions, notamment l’ouverture des frontières pendant 90 jours (45 jours avant la fête de l’Aid Al Adha et 45 jours après) pour permettre aux commerçants mauritaniens de vendre le reste de leurs moutons.

Ainsi, trois (3) points de passage des troupeaux sur le fleuve Sénégal ont été identifiés (Rosso, Boghé et Matam/Toufounde-Civet », rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Côté mauritanien, « toutes les dispositions ont été prises pour approvisionner le marché sénégalais en moutons de Tabaski, en conformité avec les relations séculaires de complémentarité économique et sociale entre les 2 peuples, et la nécessité de leur renforcement.