Situation coronavirus au 22 juin: 137 contaminations

Le ministère de la santé a annoncé ce lundi 22 juin 137 nouveaux cas dont 134 dits contacts et 3 dits communautaires, 94 guérisons ont été enregistrées et 1 décès à déplorer. Ainsi les cumuls des cas enregistrés des guérisons et des décès sont respectivement à ce jour de 3121 cas dont 3011 contacts, 89 communautaires et 21 importés. Selon le ministère de la santé, parmi les 2109 cas actifs, 1833 sont asymptomatiques. Les équipes médicales ont procédé à 2539 tests dont 454 de suivi et 2094 de diagnostic faisant passer le cumul des tests à 29820 analyses faites depuis le début de la pandémie. Les nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

Teyarett 38

Dar Naim 5

Toujounine 13

Ksar 5

Tevragh Zeina 16

Arafat 16

Elmina 10

Ryad 10

Boutilimit 5

Moudjeria 3

Des cas ont été enregistrées dans plusieurs autres moughataa comme Mederdra, Bababé, Guerou, Kaedi, Boghé, Ould Yenge et Nouadhibou