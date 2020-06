Situation coronavirus au 21 juin: 171 nouveaux cas

Le nombre total des infections au coronavirus a atteint ce 21 juin 2984 cas puisque 171 nouvelles contaminations ont été enregistrées en plus de 3 décès et 115 guérisons. Ainsi depuis le début de la pandémie, 811 malades sont guéris et 111 sont décédés. Selon le ministère de la santé, les nouvelles contaminations se répartissent comme suit :

36 à Toujounine

25 à Teyarett

36 à Arafat

12 à Tevragh Zeina

11 à Dar Naim

9 à Elmina

9 à Ryad

6 au Ksar

5 à Sebkha

3 à Kaedi

3 à Moudjeria

2 à Rosso

2 à Boutilimit

2 à Atar

1 à Kiffa

1 à Boghé

1 à Bababé

1 à Ould Yengé