Opération rapatriement des mauritaniens du Sénégal: vers un report?

Initialement prévue à 8 heures (locales et GMT), l'opération retour par le poste frontalier de Rosso (200 kilomètres au Sud de Nouakchott-le plus important point de passage entre les 2 pays) de plus de 800 citoyens mauritaniens bloqués au Sénégal par la pandémie du coronavirus (COVID-19), n’a toujours eu lieu au delà de midi.

Pour le moment, aucune explication officielle par rapport à la situation, alors qu’un site d’accueil a été effectivement installé à Rosso.

Suite à une réunion tenue mercredi, le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a instruit les ministres des affaires étrangères, de la défense et de l’intérieur, en vue de prendre les dispositions nécessaires au retour de ces citoyens à partir de dimanche.

Les conditions de ce rapatriement portent sur « la mise en place d’équipes médicales d’accueil qui procéderont au dépistage des personnes rapatriées, lesquelles seront confinées pendant une période de 14 jours, dans des conditions et suivant des dispositions d’hébergement prises par le gouvernement ».

La pandémie du coronavirus (COVID-19) continue sa propagation au Sénégal et en Mauritanie, malgré les nombreuses dispositions prises par les gouvernements depuis fin mars.