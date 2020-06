Crise des " suspendus ": Enfin une solution

Selon des sources citées par Rimafric, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aurait tenu vendredi une réunion avec les ministres de l'intérieur et de la décentralisation, de la défense, des affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger pour discuter de la crise des 800 citoyens suspendus depuis plusieurs mois sur les frontières entre la Mauritanie et le Sénégal. Les discussions du président et trois de ses ministres de souveraineté auraient porté sur les modalités du rapatriement de ces centaines de Mauritaniens.

Les autorités mauritaniennes auraient déjà prévu des équipes médicales qui procéderont aux dépistages des entrants au pays avant que ceux-ci ne soient confinés pendant 14 jours dans des dispositifs d'hébergement que l'administration a prévus pour cela.

Les premiers contingents de ces citoyens autorisés enfin à rentrer au pays doivent arriver le dimanche 21 juin aux environs de 8h