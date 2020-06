Situation coronavirus au 20 juin: 192 contaminations

Au cours de sa conférence de presse quotidienne, le directeur général de la santé a annoncé ce 20 juin 192 nouvelles contaminations au coronavirus dont 188 dits de cas contact et 4 cas communautaires 6 décès et 42 cas de guérisons. Les équipes médicales chargées de procéder aux analyses ont fait 1690 tests dont 1549 de diagnostic et 141 de suivi. Ainsi à ce jour, le pays a enregistré en tout depuis le 13 mars 2813 infections, 108 décès et 693 guérisons.